Die Oster-Highlights bei KiKA

KiKA füllt das Osternest zwischen 29. März und 9. April mit vielen Spielfilm- und Serienhighlights. Es kann sich auf «Biene Maja», «Leo da Vinci» und «Robin Hood» gefreut werden.

Über die Osterfeiertage vom 29. März bis zum 9. April möchte Sender KiKA die Zuschauer mit einigen besonderen Programmierungen erfreuen und so die Feiertage noch festlicher gestalten. Den Anfang beim Oster- und Ferienangebot machtab 9:00 Uhr am 29. März. Es folgenund, welche allesamt Groß und Klein mitnehmen wollen in spannende Erlebniswelten und tolle Handlungen. Zudem die Animationsfilmeundam Vormittag auf dem Programm.Zwischen dem 2. und 5. April gibt es am Osterwochenende einige Überraschungen bei KiKA. Am Karfreitag erwartet die Zuschauer ein Osterspecial vonum 8:20 Uhr. Um große Freundschaften geht es beiab 10:20 Uhr, bevor dann ab 12:45 Uhrdie ganze Familie auf eine biblische Filmreise mitnimmt.greift dann um 15:25 Uhr auf humorvolle Weise das Thema Zusammenhalt und Freundschaft von zuvor erneut auf. Zudem möchte KiKA am 2. April um 19:30 Uhr die Zuschauer im Formatauf eine Schnitzeljagd rund um die Welt begleiten und dabei einige Geheiminsse lösen.Außerdem gibt es am 3. April die Premiere vonum 9:50 Uhr, wobei die siebenjährige Sigrid auf drei Geschwister im Patchwork-Format freuen muss. Weiter geht das es an diesem Tag im SamstagsKINO ab 14 Uhr mit dem Themennachmittag über das Universalgenie Leonardo da Vinci. Geboten ist der Animationsfilmund im Anschluss ab 15:20 Uhr gibt es ganze zwölf Folgen der gleichnamigen Animationsserie («Leo da Vinci»), sowie das Geschichtsformat. Doch das Angebot von KiKA geht bei den Feiertagen auch über das lineare Angebot hinaus, denn Kinder können auf kika.de ab dem 3. April bei einem digitalen Besuch im Deutschen Museum in München mit Expertin Dr. Carola Dahlke mehr über geheime Informationen in der Geschichte erfahren. Hierbe geht es von Verschlüsselungstechniken der Spartaner bis zur Codierungsmaschine Enigma im Zweiten Weltkrieg.Am Ostersonntag, dem 4. April gehtab 9:25 Uhr auf eine heldenhafte und fantastische Reise, inklusive Rettungsaktion. Spannende Einblicke in die Welt der Hasen gibt es dann ab 10:05 Uhr bei, bevor um 16:15 Uhr der Spielfilmdie Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft erzählt. Der 5. April startet mitsportlich in den Ostermontag.läuft im Anschluss ab 11:50 Uhr und bleibt also im Vogelreich und begleitet hierzu ein Spatz auf einer abenteuerlichen Reise und der Suche nach seiner Familie. Ebenfalls sportlich geht es um 15:20 Uhr weiter, denn hier möchte Biene Maja mit ihrem besten Freund Willy die Honigspiele gewinnen, zu sehen inVom 5. bis 9. April möchte KiKa mit der Komödiein der Mittagszeit Einblicke in den Familienalltag eines alleinstehenden Vaters geben bevor im Anschluss ab 13.40 Uhr(ab dem 7. April) in einer neuen Staffel ermitteln. Komplettiert wird das Ferienprogramm ab 18:00 Uhr mit Ausstrahlungen vonund