«Greys Anatomy»-Macherin Krista Vernoff unterschreibt bei Disney

US-Fernsehen

Die Produzentin von «Station 19» wird ihren laufenden Vertrag bei ABC Signature verlängern.

Das US-Network ABC möchte weiterhin mit Krista Vernoff arbeiten. Die Produzentin, die mit Shonda Rhimes arbeitet, „verwaltet“ seit einigen Jahren erfolgreich die Serien «Grey’s Anatomy» und «Station 19». Darüber hinaus wird ihre neue ABC-Seriemit Katey Sagal in der Hauptrolle am 8. April als Teil des Donnerstagsprogramms des Senders debütieren, was bedeutet, dass Vernoff die Showrunnerin des gesamten Donnerstagsprogramms von ABC sein wird."Krista Vernoff ist ein Superstar, der die fast unmögliche Aufgabe, drei Serien zu leiten, wie eine vernünftige Menge an Arbeit erscheinen lässt", sagte Dana Walden, Chairman of Entertainment bei Walt Disney Television. "Ich habe ehrlich Ehrfurcht vor ihr. Jeder im Studio und im Sender ist dankbar für die großartige Arbeit, die sie bei den fantastischen Shondaland-Serien geleistet hat, und wir sind stolz darauf, in zwei Wochen Kristas erste Kreation, «Rebel», auf ABC zu starten. Der Optimismus, die intellektuelle Neugier und das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, die die Titelfigur verkörpert, sind Eigenschaften, die leicht auf Krista selbst zutreffen könnten, und das sind nur einige der Qualitäten, die uns glücklich machen, jeden Tag mit ihr zu arbeiten.""Wir sind so dankbar für die enthusiastische Unterstützung und kreative Freiheit, die uns Dana, Jonnie [Davis] und all unsere wunderbaren Partner bei ABC Signature gewährt haben", sagte Vernoff. "Wir sind begeistert, unsere Beziehung mit dem Studio fortzusetzen und zu vertiefen - wir könnten uns keinen besseren Ort vorstellen, den wir unser Zuhause nennen könnten." Bevor Vernoff bei ABC Signature anfing, machte sie Halt bei «Shameless», «Charmed» und «Wonderfalls».