John Waters geht zu «Marvelous Mrs. Maisel»

US-Fernsehen

Der Schauspieler wird in der vierten Staffel der Serie auftreten.

Wie das Fachblatt „Variety“ erfuhr, wird John Waters sich der Besetzung vonanschließen. Waters wird in einer Gastrolle in der vierten Staffel der Amazon-Serie auftreten. Noch wird allerdings unter Verschluss gehalten, in welcher Position er zu sehen sein wird. Derzeit wird in New York City die vierte Runde aufgezeichnet.Waters ist vor allem für seine Arbeit hinter der Kamera bekannt. Er hat Filme wie «Pink Flamingos», «Hairspray», «Cry-Baby» und «Cecil B. Demented» geschrieben und inszeniert. Er ist auch Autor des Buches „Mr. Know-It-All: The Tarnished Wisdom of a Filth Elder“ und war in kleineren Episodenrollen wie «Law & Order», «The Blacklist» und «Feud» zu sehen.«The Marvelous Mrs. Maisel» wurde von Amy Sherman-Palladino («Gilmore Girls») entwickelt, die zusammen mit Daniel Palladino die Serie produziert. Rachel Brosnahan spielt die Hauptrolle der titelgebenden Mrs. Maisel, in der Serie sind außerdem Alex Borstein, Tony Shalhoub, Marin Hinkle, Michael Zegen, Kevin Pollak, Caroline Aaron und Jane Lynch zu sehen.