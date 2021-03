DAZN sichert sich kurzfristig MotoGP-Rechte

Vermischtes

Auch die Rennen der Moto2, Moto3 und MotoE 2021 werden auf der Plattform zu sehen sein.

Festhalten. Alle Rennen und Qualifyings der MotoGP, Moto2, Moto3 und MotoE 2021 seht ihr ab Sonntag live bei uns auf DAZN! 🏍 pic.twitter.com/vlo20HKvv1 — DAZN DE (@DAZN_DE) March 24, 2021

Am kommenden Wochenende startet neben der Formel 1 auch die Königsklasse auf zwei Rädern: die MotoGP. Während Hamilton, Vettel, Schuhmacher und Co. in Bahrain an den Start gehen, findet das erste Rennen von Weltmeister Joan Mir und Kollegen in Katar statt. Dafür sicherte sich recht kurzfristig die Sportstreamingplattform DAZN für Deutschland, Österreich und die Schweiz die Übertragungsrechte. Damit gesellt man sich zu ServusTV, die ebenfalls Übertragungsrechte des Wettbewerbs innehaben.DAZN überträgt neben der MotoGP auch die Rennen der Klassen Moto2, Moto3 und MotoE 2021. Damit bleibt DAZN auch weiterhin Rechtehalter der vier Rennzirkusse, denn auch im vergangenen Jahr übertrug die Plattform die Rennen inklusive Qualifyings.ServusTV und DAZN zeigen somit am Sonntag ab 16 Uhr Motorsports bis zum Umfallen. Dann startet das Rennen der Moto3, im Anschluss um 17:20 Uhr steht die Moto2 auf dem Plan und die MotoGP meldet sich ab 19 Uhr. Die Übertragung auf ServusTV dauert bis 20:10 Uhr.