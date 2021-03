Filmakademie verzichtet auf Zoom-Preisverleihung

Kino-News

Die Verantwortlichen der Oscars werden auf eine Gala setzen und somit die Quotendebakel anderer Preisverleihungen umgehen.

In der Pandemie setzten die Golden Globe Awards und zahlreiche andere Preise auf eine Übertragung aus verschiedenen Orten inklusive der Übertragungstechnik der Firma Zoom. Da die Quoten und die Authentizität auf der Strecke blieben, setzt die Oscar-Academy einen knallharten Kurs durch.Studiomanager, Preisstrategen, Pressesprecher und die Stars und Filmemacher, die in diesem Jahr für einen Preis in Frage kommen, sind unzufrieden mit der festen Haltung der Produzenten der Oscar-Sendung, darunter sind Steven Soderbergh, Jesse Collins und Stacey Sher. Sie glauben, dass es unsicher und unpraktisch ist, die Nominierten zu bitten, inmitten einer globalen Pandemie persönlich erscheinen zu lassen.Für Freitag, den 19. März, waren zwei Treffen angesetzt – eines für Führungskräfte von Filmstudios und das andere für persönliche Publizisten –, um die Richtlinien für internationale Nominierte und die Anforderungen für die Teilnahme an der Show zu besprechen. Dieses Treffen wurde auf Dienstag, den 23. März, verschoben, bevor es am Abend vor dem geplanten Termin abrupt abgesagt wurde. Bereits Ende April 2021 werden die 93. Academy Awards verliehen.