Lifetime dreht weiterhin Harry-Meghan-Film

US-Fernsehen

Dieses Mal soll es sich um die Distanzierung zum britischen Königshaus drehen.

Der Unterhaltungssender Lifetime dreht einen dritten Spielfilm, der sich um Harry und Meghan drehen wird. Im Zuge von Oprah Winfreys Interview mit dem ehemaligen Herzog und der Herzogin von Sussex hat Lifetime grünes Licht fürgegeben, der verspricht, "zu enthüllen, was letztendlich zum Bruch des Paares mit der königlichen Familie führte."Der neue Film ist der Nachfolger von Lifetimesaus dem Jahr 2018, der die Liebesgeschichte des frisch vermählten Paares aufzeichnete, undaus dem Jahr 2019, der sich mit ihren Erfahrungen innerhalb der königlichen Familie während ihres ersten Ehejahres befasste.Menhaj Huda, der bei den ersten beiden Filmen Regie führte, ist zurück, um die Regie zu übernehmen, während Scarlett Lacey, die den Film von 2018 mitgeschrieben hat und die Fortsetzung von 2019 schrieb, ebenfalls wieder an Bord ist, um «Escaping the Palace» zu schreiben. Merideth Finn und Michele Weiss sind die ausführenden Produzenten von «Harry & Meghan: Escaping The Palace».