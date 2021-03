Autoren verlassen «The Chase»

US-Fernsehen

Die Produktionsfirma ITV America soll sich weigern, die Autoren vernünftig zu bezahlen.

Mit solchen Problemen hat die deutsche Version vonnicht die kämpfen: Der US-Ableger von «Gefragt – gejagt» hat gleich neun Autoren verloren, weil sich ITV America nicht an die Bedingungen des Tarifvertrags hält. In einer Erklärung bestritt ITV America die Charakterisierung der Ereignisse durch die Writers Guild of America (WGA)."Nachdem die WGAE vor einer Woche an ITV herangetreten ist, haben wir in gutem Glauben Verhandlungen aufgenommen und ein Paket für die Autoren vorgeschlagen, das großzügige, übertarifliche Gehaltserhöhungen und Gesundheitsleistungen durch die WGA beinhaltet. Trotz dieses Vorschlags weigert sich die WGAE, einen Deal zu machen und besteht auf Bedingungen, die die Serie wirtschaftlich lahmlegen würden. Wir bleiben offen für weitere Diskussionen mit der Gilde. ITV bietet allen Mitarbeitern, ob gewerkschaftlich organisiert oder nicht, erstklassige Gesundheitsleistungen“, so die Gewerkschaft.Die Produktionsbüros von «The Chase» befinden sich an der Westküste, aber die WGA East übernahm die Führung bei den Vertragsgesprächen. Die Tätigkeiten an der Quizshow wurden während der Pandemiezeit größtenteils aus der Ferne erledigt.