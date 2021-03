3 Quotengeheimnisse

Eine harte Landung musste unter anderem Airbus hinnehmen.

Am Montagabend strahlte Das Erste die Dokumentation «Hart gelandet – Airbus in der Krise» aus, die sich mit dem Luftfahrtkonzern beschäftigte. Guillaume Faury will über 15.000 Stellen abbauen. Wie es zu dieser unsanften Landung auf dem Boden der Tatsachen kam, wollten 1,25 Millionen Menschen sehen. Der Marktanteil lag bei bescheidenen achteinhalb Prozent. Mit 0,25 Millionen jungen Menschen verbuchte die Dokumentation von Knut Weinrich ab 23.05 Uhr 6,1 Prozent.Am Sonntag stand einmal mehr der «Bericht aus Berlin» im Ersten auf dem Programm. Das Thema um Gesundheitsminister Jens Spahn und der Deal mit Burda, bei dem sein Ehemann arbeitet, wollten 2,15 Millionen Zuschauer am Vorabend sehen. Der Marktanteil lag bei 9,3 Prozent. Mit 0,25 Millionen jungen Menschen verbuchte die Sendung 4,6 Prozent Marktanteil. «Berlin direkt» kam um 19.10 Uhr unterdessen auf 4,24 Millionen Zuschauer und 14,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen standen 0,48 Millionen auf dem Papier.An Ostern auf den katholischen oder evangelischen Gottesdienst verzichten? Die Kirchen sagen ‚Nein‘ und stellen sich damit gegen die Bitten der Landesfürsten. Ein Blick auf die Quoten offenbart das Problem: Am Sonntag schalteten um 09.30 Uhr nur 1,00 Millionen Menschen ein, der Marktanteil lag bei 10,1 Prozent. Lediglich 50.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahre sahen zu, der Marktanteil belief sich auf fatale 1,9 Prozent. Die TV-Übertragungen können eben den Gang in die Kirche nicht ersetzen.