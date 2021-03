Jan Hofer startet Nachrichtensendung bei RTL

Köpfe

Der ehemalige «Tagesschau»-Chefsprecher soll sich täglich mit einer neuen Sendung melden.

Erst vor wenigen Wochen legte Jan Hofer den Chefsprecher-Posten der «Tagesschau» nieder und wechselte kurz darauf für diverse Auftritte zum Privatfernsehen. Bei RTL nimmt er aktuell bei der Tanz-Sendung «Let’s Dance» teil, zuvor hatte er immer wieder Promo-Auftritte in anderen RTL-Formaten wie «Punkt 12» und war Teil der Kampagne "L im Lockdown" und war dafür bei «RTL Exclusiv» an der Seite von Frauke Ludowig zu sehen. Nun gab der Kölner Sender bekannt, dass Jan Hofer Anchorman einer neuen wochentäglichen Nachrichtensendung im Hauptabendprogramm wird.Details zur neuen Sendung nannte der Sender allerdings noch nicht. Die Verpflichtung dürfte RTL aber ein hohes Maß an Seriosität beim Ausbau des Newsangebots rund um das Flaggschiff «RTL Aktuell» verleihen, das jeden Tag um 18:45 Uhr ausgestrahlt wird. Das neue Format wird derzeit unter Verantwortung von Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS, entwickelt. Weitere Details werden im Sommer bekanntgegeben.Zum 1. Februar startete die Mediengruppe RTL Deutschland den Ausbau der Nachrichteninhalte durch die Gründung der RTL News GmbH. Der Zuschauer soll durch die Gründung von RTL News auf allen Kanälen noch umfassender mit Informationen versorgt werden. Dem wachsenden Bedürfnis nach bestens recherchierten Nachrichten möchte RTL mit der neuen News-Sparte somit gerecht werden. Jan Hofers langjährige Erfahrung hinter den Kulissen der größten Nachrichtensendung Deutschlands dürfte da sicherlich nicht schaden.