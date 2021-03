Halle Berry ist im Netflix-Film zu sehen

US-Fernsehen

Auch Mark Wahlberg ist bei «Our Man From Jersey» zu sehen.

Oscar-Preisträgerin Halle Berry wird indie Hauptrolle neben Mark Wahlberg in dem kommenden Spionagefilm für Netflix übernehmen. Wahlberg wird den Film zusammen mit Stephen Levinson auch produzieren, nachdem im letzten Jahr «Spenser Confidential» erfolgreich bei Netflix gestartet war.Das Drehbuch des Films stammt von Drehbuchautor David Guggenheim («Safe House», «Designated Survivor»), basierend auf einer Idee von Levinson. Details zur Handlung und Berrys Rolle werden noch unter Verschluss gehalten, aber der Film wird als "ein James Bond der Arbeiterschicht" beschrieben.Die Prämisse des Films klingt nach vertrautem Terrain für Berry, nachdem sie als Jinx gegenüber Pierce Brosnans Bond in «Stirb an einem anderen Tag» (2002) eine denkwürdige Rolle spielte. Berry spielte seither in zahlreichen Action-Blockbustern mit.