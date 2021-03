Hallmark Channel beendet «Home & Family»

US-Fernsehen

Nach fast zehn Jahren beendet der Unterhaltungssender die Sendung.

Der TV-Sender Hallmark Channel verabschiedet sich von seiner Frühstückssendung, die aufgrund der Corona-Pandemie pausierte. Anscheinend sind die Einschaltquoten des Senders auch ohne die Sendung gut, weshalb die nun beendete Produktionspause nur ein kurzes Intermezzo wird."Die neunte und aktuelle Staffel von «Home & Family» wird die letzte der Serie sein", sagte ein Sprecher des Senders in einem Statement. "Seit fast einem Jahrzehnt hat die Serie unser Tagesprogramm mit unzähligen Stunden an Koch-, Lifestyle-, Heimwerker-, Gesundheits-, Unterhaltungs- und Dekorationsbeiträgen geprägt. Wir möchten dem Herz und der Seele der Show, unserer unglaublich talentierten Besetzung und Crew - angeführt von den Co-Moderatoren Debbie Matenopoulos und Cameron Mathison - für ihre Kreativität, harte Arbeit und Hingabe danken. Unsere Zuschauer können sich auf weitere aktuelle Beiträge freuen, die sie kennen und lieben, wenn die Sendung am Montag, den 5. April mit einem neuen einstündigen Format an drei Tagen pro Woche zurückkehrt. Die letzte Folge der Sendung wird am Mittwoch, 4. August, ausgestrahlt."Die Morgenshow, die von den bereits erwähnten Matenopoulos und Mathison moderiert wird, bietet tägliche Gäste und war früher eine zweistündige tägliche Sendung, die montags bis freitags ausgestrahlt wurde.