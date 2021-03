Naomi Harris steigt bei «The Man Who Fell to Earth» ein

US-Fernsehen

Für das Showtime-Projekt wurde bereits Chiwetel Ejiofor gecastet.

Die Schauspielerin Naomi Harris hat für die Hauptrolle in der Serieunterzeichnet. "Mit einer Schauspielerin von Naomies Kaliber zu arbeiten, ist ein absoluter Traum", so die Co-Showrunner Alex Kurtzman, Jenny Lumet und John Hlavin. "Ihre Stärke, ihre Komplexität und ihre mutigen künstlerischen Entscheidungen sind eine Inspiration. Wir könnten nicht begeisterter sein, sie an Bord zu haben."Harris wird Justin Falls spielen, eine brillante Wissenschaftlerin und Ingenieurin, die im Rennen um die Rettung zweier Welten ihre eigenen Dämonen besiegen muss. Die Produktion soll in diesem Frühjahr in London beginnen, um 2022 auf Showtime Premiere zu feiern. Die Serie war ursprünglich bei Paramount+ angesiedelt, bevor sie Anfang des Monats zu Showtime überging.Harris gesellt sich zu dem bereits angekündigten Serienhauptdarsteller Chiwetel Ejiofor. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Walter Tevis aus dem Jahr 1963 und dem gleichnamigen Film von Nicolas Roeg aus dem Jahr 1976, in dem David Bowie die Hauptrolle spielte.