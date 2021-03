«Snowfall» geht in die fünfte Runde

US-Fernsehen

Die Verantwortlichen von FX spendierten dem Drama eine neue Runde.

Der Fernsehsender FX verlängert sein Crack-Drama, das in den 1980er Jahren in Los Angeles angesiedelt ist. Die Serie, die derzeit in ihrer vierten Staffel ausgestrahlt wird, konnte die Gesamtzuschauerzahl im Vergleich zur letzten Staffel um 41 Prozent steigern und erreichte durchschnittlich 5,1 Millionen Zuschauer auf allen Plattformen."«Snowfall» hat sich als eines der besten Dramen im Fernsehen etabliert", sagte FX Entertainment Präsident Eric Schrier in einem Statement. "Seine Qualität und sein Zuschauerwachstum sind eine bemerkenswerte Leistung für eine Serie in ihrer vierten Staffel."«Snowfall» wurde von dem verstorbenen Filmemacher John Singleton, zusammen mit Eric Amadio und Dave Andron, entwickelt. Singleton, Andron, Thomas Schlamme, Amadio, Michael London, Trevor Engelson, Leonard Chang, Walter Mosley und Julie DeJoie sind die ausführenden Produzenten der Serie, während Andron als Showrunner fungiert.