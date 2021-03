Hulu bestellt australische Zeichentrick-Comedy

US-Fernsehen

«Rick and Morty»-Mastermind Justin Roiland fungiert als Produzent.

Der Disney-Streamingdienst Hulu hat mitein neues animiertes Projekt bestellt. Schöpfer und ausführender Produzent der Serie ist Michael Cusack, als ausführende Produzenten und Showrunner sind Benji Samit und Dan Hernandez an Bord. «Rick and Morty»- und «Solar Opposites»-Mitschöpfer Justin Roiland wird zusammen mit Princess Pictures und Bento Box ebenfalls als ausführender Produzent fungieren.20th Television Animation wird als Studio fungieren. Die Serie wurde von Bento Box zusammengestellt und wird in Los Angeles und im australischen Melbourne produziert, wo Princess Pictures und Bento Box' neu gegründetes Princess Bento Studio seinen Sitz hat. Zunächst sind nur acht Episoden bestellt worden.Dies ist nicht das erste Mal, dass Roiland und Cusack zusammenarbeiten. Cusacks viraler YouTube-Hit "Ciggy Butt Brain" erregte Roilands Aufmerksamkeit, woraufhin Roiland Cusack bat, eine australische Version von «Rick and Morty» zu kreieren. Das führte zu dem animierten Projekt «Bushworld Adventures».