Maues Interesse an Corona-Talk im Zweiten

Quotennews

Die Sendung mit Christian Sievers war kein Erfolg. Allerdings läuft der ZDF-Dienstag schon seit Jahren eher suboptimal. Dennoch: Eine Doku zum Thema Hausbauen lief um 22.30 Uhr deutlich besser.

hieß die Sendung, die das Zweite Deutsche Fernsehen aus dem Hauptstadtstudio übertrug. Das ZDF fragte seine Zuschauer: Was macht diese Pandemie mit Infizierten, Überlebenden, Angehörigen der Verstorbenen? Außerdem stellte man verantwortlichen Politikern Fragen zur Jahrhundert-Krise für die Wirtschaft und die Veränderungen in der Gesellschaft.Moderator Christian Sievers verbuchte um 20.30 Uhr 2,38 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil der 90-minütigen Sendung lag bei schlechten 7,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete die Sendung 0,53 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit mittelmäßigen 6,1 Prozent beziffert. Die Werte sind zwar nicht besonders gut, allerdings hat das ZDF bereits seit Jahren am Dienstag Quotenprobleme. Mit «ZDFzeit» und «Frontal 21» werden nur in äußersten Fällen zweistellige Marktanteile verbucht.Mit einem völlig anderen Thema beschäftigte sich der Mainzer Sender um 22.30 Uhr.sicherte sich 2,56 Millionen Zuschauer und fuhr 11,5 Prozent Marktanteil ein. Der Film von Ann Heigl verbuchte 0,62 Millionen junge Menschen und sorgte für 9,7 Prozent.