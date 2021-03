Primetime-Check

Wie kamen die Sitcoms «Young Sheldon» und «Die Simpsons» bei ProSieben an? Wie viele Menschen verfolgten «Hart aber fair» im Ersten? Was konnte Kabel Eins mit «Speed» ausrichten?

Das Erste zeigte ab 20:30 Uhr den zweiten Teil der Naturdokuund begeisterte damit 2,90 Millionen Zuschauer, davon 0,62 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren.steigerte die Sehbeteiligung im Anschluss auf 3,38 Millionen, bei den Jüngeren blieben noch 0,56 Millionen dran. Der Gesamtmarktanteil stieg von 8,7 auf 11,5 Prozent. Bei den Jüngeren wurden erst 6,8 dann 6,9 Prozent ermittelt. Im ZDF lockte5,43 Millionen an, der Marktanteil lag bei 16,5 Prozent. In der jungen Zuschauerschaft schalteten 0,81 Millionen ein, was dem Mainzer Sender 9,0 Prozent bescherte.Bei RTL steigertedie Reichweite vonvon 3,31 auf 3,54 Millionen, was den Marktanteil von 9,8 auf 11,5 Prozent wachsen ließ. Bei den Umworbenen sank die Reichweite allerdings von zunächst 1,13 Millionen auf 0,91 Millionen. Von 12,2 ging es runter auf 10,7 Prozent. ProSieben setzte auf jeweils eine Doppelfolgeund. Der junge Nerd konnte 0,94 und 0,92 Millionen für sich begeistern, wovon 0,62 und 0,63 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Am Markt standen insgesamt jeweils 2,8 Prozent zu Buche, bei den Jüngeren waren es Werte von 6,7 und 6,9 Prozent. Die gelbe Familie kam im Anschluss noch auf 0,66 und 0,65 Millionen Seher. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe beliefen sich die Quoten auf 6,1 und 6,5 Prozent.Kabel Eins kam mit dem Spielfilmnicht so gut an. 0,88 Millionen schalteten ein, was sich in 2,9 Prozent Marktanteil niederschlug. Die 0,32 Millionen umworbenen Seher generierten 3,8 Prozent. VOX startete eine neue Runde vonund begeisterte 2,38 Millionen mit neuen Erfindungen und Ideen. Für den Kölner Sender waren 8,0 Prozent drin. In der Zielgruppe wurden 1,20 Millionen und 14,7 Prozent ermittelt.Sat.1 schaffte es mitauf 0,92 Millionen Zuschauer, davon waren 0,37 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Einschaltquoten betrugen 3,0 respektive 4,4 Prozent. Zwei Folgen vonsorgten bei RTLZWEI für Reichweiten von 1,10 und 1,09 Millionen. In der Zielgruppe schalteten 0,70 und 0,65 Millionen ein. Auf dem Gesamtmarkt lagen die Quoten bei 3,3 und 3,6 Prozent. Bei den Jungen wurden 7,6 und 7,8 Prozent registriert.behielt im Anschluss noch 0,60 Millionen, was in der Zielgruppe für 7,4 Prozent sorgte.