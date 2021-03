«Looney Tunes Cartoons»-Produzent unterschreibt bei WarnerMedia

US-Fernsehen

Peter Browngardt wird bei seinem Arbeitgeber künftig noch mehr Projekte verantworten.

Der Emmy-prämierte Schöpfer von «Uncle Grandpa» und «Secret Mountain Fort Awesome» hat einen exklusiven, mehrjährigen und studioübergreifenden Gesamtvertrag mit Warner Media abgeschlossen. Peter Browngardt wird für Warner Bros. Animation und Cartoon Networks Studios arbeiten. Er wird Animationsprogramme für eine Vielzahl von Zielgruppen entwickeln. Diese sind Vorschulkinder, Kinder, Erwachsene und Familienserien.Browngardt, der derzeit als ausführender Produzent für die HBO Max-Serie «Looney Tunes Cartoons» tätig ist, erhält im Rahmen des Vertrages die Flexibilität, Material für alle WarnerMedia-Plattformen sowie für externe Anbieter und Dienste zu entwickeln. Er wird auch Zugang zu den umfangreichen Charakter- und Franchise-Bibliotheken beider Studios haben."Dieser erste studioübergreifende Deal ist ein Beispiel dafür, wie wir die wachsende Nachfrage nach animierten Inhalten befriedigen wollen, indem wir innovativ sind – nicht nur in Bezug auf unser Storytelling, sondern auch in Bezug auf die Möglichkeiten, die wir den Kreativen in unserer Branche bieten", sagte Sam Register, Präsident von Warner Bros. Animation und Cartoon Network Studios, in einer Erklärung. "Es war keine kleine Aufgabe, die Looney Tunes zu ihren klassischen Kurzfilmen zurückzubringen, und Pete hat mit «Looney Tunes Cartoons» einen Volltreffer gelandet. Er ist einer unserer produktivsten Produzenten, mit einer Liebe für die Kunst der Animation, die seine kühnen und fantasievollen Ideen beflügelt."