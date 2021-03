«Deutschlands größte Geheimnisse» startet erfolgreich, Staffelbestwert für «Kitchen Impossible»

Quotennews

Kabel Eins versuchte sein Glück mit einer neuen Ranking-Show. Unterdessen lieferte der Wettkampf zwischen Tim Mälzer, Tim Raue und Alexander Herrmann VOX Spitzenquoten.



Bei Kabel Eins startete am gestrigen Abend unter dem Titeleine neue Show. Die vierteilige Ranking-Show will Fakten und Irrtümer aufdecken, wie beispielweise, dass der schiefste Turm der Welt nicht in Pisa steht, sondern in einer kleinen Gemeinde nördlich von Emden. Promis wie Janin Ullman, Ruth Moschner, Aaron Troschke und Peter Giesel helfen dabei.Und tatsächlich gelang dem Programm ein recht erfolgreicher Auftakt. 1,59 Millionen Fernsehende entschieden sich in der gestrigen Primetime für die Show. Folglich war ein hoher Marktanteil von 4,6 Prozent Marktanteil sicher. Bei den 0,67 Millionen Umworbenen wurde ebenfalls eine starke Quote von 6,8 Prozent ermittelt.lag im Anschluss noch bei 0,76 Millionen Fernsehenden sowie guten 4,3 Prozent Marktanteil. Ähnlich sah es bei den 0,31 Millionen Jüngeren mit 6,1 Prozent Marktanteil aus.In der neuen Ausgabe vontrat Tim Mälzer gleich gegen zwei Kochkollegen an, nämlich Tim Raue und Alexander Herrmann. In der Vorwoche hatte das Programm mit 1,71 Millionen Zuschauern und einem hohen Marktanteil von 6,3 Prozent sehr gut abgeschnitten. Auch bei den 0,99 Millionen Umworbenen holte sich der Sender herausragende 12,9 Prozent Marktanteil. Auch in dieser Woche musste sich VOX mit dem Programm nicht verstecken. Bei 1,99 Millionen Fernsehenden und starken 7,1 Prozent Marktanteil wurde ein neuer Staffelbestwert eingefahren. Hinter dem «Tatort» und der «Tagesschau» landete die Sendung bei den 1,15 Millionen Werberelevanten auf Platz drei der gefragtesten Programme des Tages. Auch hier ließ sich eine deutliche Verbesserung auf eine exzellente Quote von 14,3 Prozent ablesen.