Primetime-Check

Holte sich «Kitchen Impossible» zum Staffelfinale erneut stark Quoten? Wie startete die neue Ranking-Show bei Kabel Eins?



Der Spitzenreiter des Sonntagabends war unumstritten derim Ersten mit 10,05 Millionen Zuschauern und einem hervorragenden Marktanteil von 28,1 Prozent. Auch 2,50 Millionen der 14- bis 49-Jährigen ließen sich für den Krimi begeistern und landeten bei einer überragenden Quote von 24,6 Prozent. Mit der Talkshowging die Reichweite zurück auf 4,83 Millionen Interessenten, der Marktanteil hielt sich aber bei hohen 17,2 Prozent. Von der jüngeren Zuschauerschaft verfolgten 0,94 Millionen Zuschauern beziehungsweise hohe 12,0 Prozent den Talk. Das ZDF punktete mit dem Familiendramaebenfalls recht gut und lockte 5,24 Millionen Zuschauer, was gute 14,7 Prozent Marktanteil bescherte. Mit 0,77 Millionen jüngeren Fernsehzuschauern war hier eine hohe Sehbeteiligung von 7,6 Prozent möglich.im Anschluss ab 21.45 Uhr verfolgten 4,04 Millionen Menschen, was überdurchschnittlichen 13,9 Prozent Marktanteil entsprach. Ein ähnliches Ergebnis kam mit guten 6,2 Prozent Marktanteil bei den 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährigen zustande.RTL zeigte in der Primetime die Abenteuerkomödie. Hier wurden 2,43 Millionen Fernsehende ab drei Jahren sowie 1,07 Millionen Umworbene zum Einschalten bewegt. Eine passable Quote von 7,1 beziehungsweise 11,1 Prozent wurde mit dem Film erzielt. Sat.1 lockte mit1,31 Millionen Filmfans und verbuchte hier akzeptable 4,4 Prozent Marktanteil. Im Publikum waren 0,66 Millionen Werberelevante, die einen guten Marktanteil von 7,9 Prozent ergatterten.ProSieben punktete in der Primetime mit dem Actionfilmund holte bei insgesamt 1,48 Millionen Zuschauern einen guten Marktanteil von 4,4 Prozent. 0,69 Millionen Umworbene entsprachen einer annehmbaren Sehbeteiligung von 7,2 Prozent. Bei RTLZWEI kam der Filmeabend nicht so gut an, da nur 0,53 Millionen Fernsehende die Komödieanschauten. Hier wurden schwache 1,6 Prozent Marktanteil ermittelt. Das Programm landete auch in der Zielgruppe nur bei akzeptablen 3,8 Prozent Marktanteil.Die Showbei Kabel Eins hielt 1,59 Millionen Zuschauer auf den Sender und kam so auf eine gute Quote von 4,6 Prozent. Bei den 0,67 Millionen Jüngeren lief es mit hohen 6,8 Prozent Marktanteil ähnlich gut. Ab 20.15 Uhr begeisterte VOX mit1,99 Millionen Fernsehende und fuhr einen starken Marktanteil von 7,1 Prozent ein. Mit herausragenden 14,3 Prozent Marktanteil kam das Programm auch bei den 1,15 Millionen Werberelevanten sehr gut an.