NBC verlängert «Mr. Mayor»

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie erhält eine zweite Staffel.

Der Fernsehsender NBC hat eine zweite Staffel vongeordert. Dies ist die neueste Serie, die von dem Comedy-Duo Tina Fey und Robert Carlock stammt. Das Format ist mit Holly Hunter, Vella Lovell, Mike Cabellon, Kyla Kennedy und Bobby Moynihan besetzt und wird seit 7. Januar 2021 ausgestrahlt. Mit 6,6 Millionen Zuschauern war dies der beste Start einer Comedy seit dem «Will & Grace»-Comeback im Jahr 2017."Ted Danson und Holly Hunter an der Spitze dieses brillanten Ensembles zu haben, ist ein Traum", sagte Lisa Katz, President of Scripted Content bei NBCUniversal Entertainment and Streaming, in einem Statement. "Ein riesiges Dankeschön an Tina Fey, Robert Carlock und unsere talentierte Besetzung und Crew für eine unglaubliche erste Staffel. Wir freuen uns auf mehr Heiterkeit in der zweiten Staffel.""Wir haben unsere Zusammenarbeit mit NBC bei der ersten Staffel von «Mr. Mayor» geliebt und freuen uns darauf, mit der fantastischen Besetzung, angeführt von den unvergleichlichen Ted Danson und Holly Hunter, weiterzuarbeiten", fügte Erin Underhill, Präsidentin von Universal Television, hinzu. "Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was Tina Fey, Robert Carlock und unser talentiertes Produktionsteam für Bürgermeister Bremer und sein zusammengewürfeltes Team von Staatsdienern auf Lager haben."