Seth Rogen spielt Spielbergs Onkel

Bereits im kommenden Jahr soll der Streifen über Steven Spielberg in den Kinos starten.

Seth Rogen hat sich Steven Spielbergs kommendem Film angeschlossen, der auf seiner Kindheit in Arizona basiert, wie ‚Variety‘ bestätigt hat. Rogen wird in dem noch unbetitelten Film die Rolle von Spielbergs Lieblingsonkel übernehmen. Wie bereits berichtet, ist auch Michelle Williams in Gesprächen, um eine Hauptrolle zu spielen.Spielberg hat das Drehbuch gemeinsam mit Tony Kushner geschrieben, mit dem er bereits bei «West Side Story», «München» und «Lincoln» zusammengearbeitet hat. Der Film wird sich auf einen jungen Protagonisten konzentrieren, der in Phoenix, Arizona, in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren aufwächst, und wird die Beziehung des Charakters zu seinen Eltern in verschiedenen Zeitabschnitten untersuchen.Die Produktion soll in diesem Sommer beginnen, ein Kinostart ist für 2022 geplant. Der Film wird von Spielberg, Kushner und Kristie Macosko Krieger produziert.