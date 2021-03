«Falcon and the Winter Soldier» startete besser als «Mandalorian»

US-Quoten

Allerdings sind die Zahlen, die Disney zu Grunde legt, ein wenig fadenscheinig.

Die amerikanischen Streaminganbieter wie Netflix oder Disney+ veröffentlichen gerne tolle Pressemitteilungen. So teilte der Disney-Konzern mit, dass der Start vondie meistgesehene Serienpremiere des Streamingdienstes an seinem Eröffnungswochenende war und damit die Serien «The Mandalorian» und «WandaVision» übertraf.Kürzlich übertraf Disney+ die 100-Millionen-Abonnenten-Marke. Als «The Mandalorian» an den Start ging, erreichte man um die 15 Millionen Abonnenten. Beim Start der zweiten Staffel kam das Unternehmen auf etwa 70 Millionen weltweite Abonnenten. Neue Rekorde mit kontinuierlich wachsenden Kundenzahlen aufzustellen ist nicht schwierig, sondern sollte eigentlich die Regel sein.Während Disney+ in seiner Ankündigung keine Zuschauerzahlen für «The Falcon and the Winter Soldier» nannte, gab das Unternehmen für Fernsehsoftware und Datenanalyse Samba TV bekannt, dass etwa 1,7 Millionen US-Haushalte die Serie sahen und damit mehr als die 1,6 Millionen US-Haushalte, die das Debüt von Marvel Studios' «WandaVision» sahen.