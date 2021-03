«Kudamm 63» legt mit Folge zwei zu

Quotennews

Wie schon in den Vorjahren wird der Dreiteiler im Laufe der Reihe immer stärker.

Am vergangenen Sonntag kehrte die dritte Ausgabe der «Ku’damm»-Reihe ins ZDF zurück. Sowohl «Ku’damm 56» als auch «Ku’damm 59» sorgten für den Mainzer Sender für starke Zahlen.begann ebenfalls vielversprechend und bescherte der öffentlich-rechtlichen TV-Station zum Auftakt 5,25 Millionen Zuschauer. Davon stammten 0,77 Millionen aus der jungen Zuschauerschaft im Alter zwischen 14 und 49 Jahren. Am Markt waren gegen den Kölner «Tatort» Marktanteile von 14,7 und 7,6 Prozent möglich.In Folge zwei stieg das Interesse auf 5,43 Millionen. Bei den Jüngeren lag die Reichweite bei 0,81 Millionen. Somit generierte das ZDF auf dem Gesamtmarkt eine Einschaltquote von 16,5 Prozent. Bei den jungen wurden sehr gute 9,0 Prozent ermittelt. Dasbehielt im Anschluss noch 4,52 Millionen Neugierige, während die Quoten auf 15,7 Prozent sanken beziehungsweise auf 9,6 Prozent stiegen. Bei den Jüngeren wurden 0,76 Millionen Seher registriert.Im „Montagskino Adrenalin“ stand in dieser Woche der Thriller «Jason Bourne» ► auf dem Programm. Der mittlerweile fünfte Teil der Bourne-Reihe mit Matt Damon konnte zu später Stunde noch 2,25 Millionen für sich begeistern, wovon 0,39 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren. Durchschnittliche 12,6 beziehungsweise großartige 8,1 Prozent Marktanteil standen zu Buche. Vergangene Woche schafftean selber Stelle ein 2,50-millionenköpfiges Publikum zu unterhalten. Vor sieben Tagen sorgte dies für Quoten von 13,5 und 7,1 Prozent.