Corona-Sendungen sorgen für mäßiges Interesse

Quotennews

Das Erste, ZDF, RTL und Sat.1 programmierten am Abend Sondersendungen zum Corona-Gipfel von Bund und Ländern. Das Erste war am erfolgreichsten, Sat.1 fiel beim Publikum durch.

Das Erste sowie RTL und Sat.1 zeigten zum Start in die Primetime allesamt Sondersendungen zur Bund-Länder-Konferenz am Montag. Wie schon beim letzten großen Gipfel gab es allerdings keine handfesten Informationen zu den Beschlüssen, lediglich Wasserstandsmeldungen waren durchgesickert. Mit 5,07 Millionen Zuschauern schnitt Das Erste am erfolgreichsten ab. Der Marktanteil belief sich auf sehr gute 15,0 Prozent. RTL sicherte sich für das3,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Am Markt kam man damit auf gute 9,8 Prozent. Sat.1 zeigte bereits ab 20:10 Uhr, was allerdings nur 1,14 Millionen Interessierte verfolgten. Beim Unterföhringer Sender lag die Quote bei mickrigen 3,4 Prozent.Bei der Zuschauergruppe im Alter zwischen 14 und 49 Jahren hatte ebenfalls dasdie Nase vorne. 1,53 Millionen Jüngere schalteten die blaue Eins ein. RTL landete mit 1,13 Millionen Werberelevanten dahinter. Die Marktanteile lagen bei tollen 16,6 Prozent für Das Erste und durchschnittlichen 12,2 Prozent für RTL. Sat.1 schaffte es nur auf eine Einschaltquote von mäßigen 5,7 Prozent. Es wollten sich nicht mehr als 0,52 Millionen vom «akte. Spezial» informieren lassen.Das ZDF zeigte hingegen bereits um 19:30 Uhr ein 45-minütigesund berichtete für 3,76 Millionen über die laufenden Verhandlungen. Davon sahen 0,60 Millionen 14- bis 49-Jährige zu. Am Markt kam der Mainzer Sender damit auf 12,0 Prozent insgesamt und 7,6 Prozent bei den Jungen. Das erfolgreichste Nachrichtenprogramm blieb trotz aller Sondersendung weiterhin die reguläreum 20 Uhr, die sich auch die größte Reichweite des gesamten Tages sichern konnte. Die Hauptnachrichten verfolgten 6,87 Millionen. Die Marktanteile betrugen 20,5 respektive 22,8 Prozent. Die-Nachrichten um 19 Uhr kamen im ZDF ebenfalls auf bessere Werte als die Spezial-Programmierung. Hier steht eine Reichweite von 4,81 Millionen zu Buche. Am Markt wurden 17,7 und 9,4 Prozent ermittelt.