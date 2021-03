Quotennews

Ohne «The Masked Singer»-Konkurrenz: «Die Hohle der Löwen» startet deutlich stärker

Veit-Luca Roth von 23. März 2021, 08:52 Uhr

Im vergangenen Frühjahr holte der Auftakt von «Die Höhle der Löwen» 11,5 Prozent in der Zielgruppe. Damals lief das Programm noch am Dienstag gegen den «ProSieben»-Erfolg. Nun schaffte man ein Plus von mehr als drei Prozentpunkten.

Zum ersten Mal brüllten die Löwen bei «Die Höhle der Löwen» auf den Montagabend.



Auch damit machten die Verantwortlichen alles richtig, denn Ende September holte man sogar 18,0 Prozent. Im Schnitt sicherte man sich einen Marktanteil von 16,7 Prozent. Die Gesamtreichweite lag bei 2,39 Millionen Löwen-Fans. Nun startete am Montag die neunte Staffel, die zusammen mit der achten Staffel produziert wurde. Insgesamt sahen 2,38 Millionen zu, wovon 1,20 Millionen aus der Zielgruppe stammten. Die Marktanteile beliefen sich auf starke 8,0 Prozent auf dem Gesamtmarkt und auf fantastische 14,7 Prozent in der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe. Damit liegt man mehr als drei Prozentpunkte vor dem Start der vergangenen Frühjahrstaffel.



Während es für manche Deutsche derzeit nach Mallorca geht, um dem Corona-Alltag zu entfliehen, hieß es im Anschluss bei «Goodbye Deutschland! Die Auswanderer» „Von Mallorca nach Miami“. Familie Hee möchte in Florida ein Handtaschen-Label aufbauen. 0,80 Millionen blieben um 23 Uhr dran. Der Marktanteil sank auf solide 5,3 Prozent. In der umworbenen kam man mit 0,31 Millionen Sehern auf ebenfalls durchschnittliche 7,5 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

