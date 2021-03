«Landscapers»: David Thewlis folgt Olivia Colman

US-Fernsehen

Das Projekt ist als vierteilige Miniserie in Planung.

Bei der neuen Koproduktion zwischen HBO und Sky werden David Thewlis und Olivia Colman vor der Kamera stehen.soll vier Episoden umfassen und handelt von einem Paar, das in den Mittelpunkt der Ermittlungen gerät, als Leichen in ihrem Garten auftauchen. Will Sharpe, der 2016 mit Colman in der schrägen britischen Comedy-Serie «Flowers» zusammengearbeitet hat, wird bei allen vier Episoden Regie führen.Thewlis ist bekannt für seine Rolle als Werwolf Remus Lupin in der «Harry Potter»-Filmreihe. Er spielte auch Ares in «Justice League» ► von 2017. Er wird auch in den beiden kommenden «Avatar»-Fortsetzungen zu sehen sein. "Dies ist ohne Zweifel das beste Projekt, an dem ich seit vielen Jahren gearbeitet habe", sagte Thewlis. "Alles an «Landscapers» ist magisch, es gibt nichts Vergleichbares und ich kann es kaum erwarten, an die Arbeit zu gehen, damit seine Brillanz mit dem Rest der Welt geteilt werden kann."Die Serie wird als "eine düster-komische Erkundung von Liebe und Fantasie" angekündigt. Colmans Charakter ist besessen von alten Filmen und Western, was bedeutet, dass sie und Thewlis' Charakter "sich selbst als Hollywood-Helden in Erzählungen ihrer eigenen Erfindung darstellen", so HBO.