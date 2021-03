«The Girl Before»: Ben Hardy macht mit

US-Fernsehen

Die Serie ist eine Koproduktion zwischen BBC One und HBO Max.

Die zwei Unternehmen BBC One und HBO Max setzen gemeinsam die neue Fernsehserieum, das Format wurde nun mit Ben Hardy besetzt. Schon zu einem früheren Zeitpunkt wurden David Oyelowo, Gugu Mbatha-Raw und Jessica Plummer unter Vertrag genommen. Die Serie umfasst nur vier Episoden und basiert auf dem gleichnamigen Roman von J. P. Delaney.Die Serie erzählt die Geschichte von Jane (Mbatha-Raw), die die Chance bekommt, in ein wunderschönes, ultra-minimalistisches Haus zu ziehen, das von einem rätselhaften Architekten (Oyelowo) entworfen wurde. Die Sache hat nur einen Haken: Die Bewohner müssen sich an seine Liste mit strengen Regeln halten.«The Girl Before» wird in den USA auf HBO Max gestreamt und in Großbritannien auf BBC One und BBC iPlayer ausgestrahlt, wobei WarnerMedia auch die Rechte für weitere ausgewählte Territorien weltweit kontrolliert.