«Black Adam»: Pierce Brosnan ist dabei

Kino-News

Der ehemalige Bond-Darsteller schlüpft erstmals in die Rolle eines Superhelden.

Als Held machte Pierce Brosnan bereits als James Bond Erfahrungen, aber als Superheld hat er noch keine Rolle auf seiner Vita. Das ändert sich nun: Der Schauspieler wurde als Dr. Face in der DC- und New Line Cinema-Produktiongecastet und wird an der Seite von Dwayne Johnson spielen.Dr. Fate, auch bekannt als Kent Nelson, ist ein Gründungsmitglied der Justice Society, der durch das Aufsetzen des magischen Helms des Schicksals Superkräfte erhält. Die Besetzung von Brosnan vervollständigt die Besetzung der Justice Society of America mit Aldis Hodge als Hawkman, Noah Centineo als Atom Smasher und Quintessa Swindell als Cyclone.«Black Adam» folgt der Geschichte des gleichnamigen Anti-Helden, gespielt von Johnson. Die Figur des Black Adam tauchte erstmals in den 1940er Jahren in DC Comics als machtbesessener Bösewicht auf und wurde in den 2000er Jahren langsam zu einem Anti-Helden, der für seine Missachtung von Regeln und Konventionen bekannt ist.