«Are You The One?» bekommt weitere Staffel und Promi-Spin-Off

Veit-Luca Roth von 25. März 2021, 10:23 Uhr

Im Anschluss an die zweite reguläre Staffel ist im April eine Wiedersehensfolge geplant. Der Ableger «Are You the One – Reality Stars in Love» soll im Sommer an den Start gehen.

Wenn am heutigen Donnerstag viele Zuschauer mit Freude ins Staffelfinale der zweiten «Are You The One?»-Runde reinschauen, dürften sie sich gleich doppelt freuen, denn das Streamingportal gab nun bekannt, dass das Kuppelformat, das in diesem Jahr in Griechenland produziert wurde, eine dritte Staffel erhält. Der Grund wurde gleich mitgeliefert: Reihe zwei wurd nach TV-Now-Angaben „doppelt so oft gestartet wie erste und gehört aktuell zu den Top-Formaten im Premium-Bereich. Wo die Produktion dann im kommenden Jahr stattfinden wird, wurde unterdessen nicht mitgeteilt.



Doch damit nicht genug. Denn für den 1. April wurde direkt eine weitere Folge angekündigt, die viele Singles aus Griechenland in Köln wieder zusammenbringt. Dabei lassen sie gemeinsam mit Sophia Thomalla ihre Liebesdramen aus der gemeinsamen Zeit in Griechenland und Besuche im „Boom Boom“-Raum Revue passieren und klären offene Fragen.



Die Fans der Reality-Show müssen sich allerdings gar nicht bis ins kommende Jahr gedulden, denn schon für den Sommer wurde ein Ableger angekündigt. «Are You the One – Reality Stars in Love» bringt 20 Reality-Stars zusammen, die im Rahmen anderes Dating-Formate erfolglos gesucht hatten. Gemeinsam versuchen zehn Frauen und zehn Männer sowohl eine hohe Geldsumme zu gewinnen als auch ihr Match zu finden, ohne zu wissen, wer der oder die Richtige ist. Am Sendungsprinzip ändert sich somit nichts, lediglich die Kandidaten.

