Sat.1 zieht bei «5 Gold Rings» die Notbremse

TV-News

Nachdem «5 Gold Rings» erstmals aus dem Sat.1-Programm verschwand, kam es zurück, mit anderen Sendezeiten, dann kam ein Promi Special, zuletzt lief es nur noch samstags. Jetzt ist wieder Schluss.

Sat.1 kommt mitsichtlich auf keinen grünen Zweig und die Frage, warum man überhaupt an dem Format festhält wird intern wahrscheinlich immer kritischer besprochen werden. Zumindest erscheint dies so, wenn man die Ereignisse der Vergangenheit richtig einordnet. Der holprige und steinige Weg des Formats muss an dieser Stelle sicherlich nicht nochmal aufgewärmt werden, es lief einfach nicht gut. Seit drei Wochen zumindest gab es ein Comeback von «5 Gold Rings» zum Sendeplatz am Samstagvormittag, in einer Doppelfolge.Der Sender schaute sich scheinbar dieses Spektakel ganze drei Wochen an, um nun eine Entscheidung zu treffen. Kurzum, «5 Gold Rings» ist raus. Auch wenn es zum letzten Samstag mit 0,46 Millionen Zuschauern ab drei Jahren den höchsten Zuschauerwert der Samstagsausstrahlungen bot, es reicht einfach nicht. Das bestätigen auch die 0,17 Millionen Zielgruppenzuschauer, welche für gerade einmal 3,8 Prozent Marktanteil sorgten. Steven Gätjen muss sich also mit seiner Show erneut aus dem Programm verabschieden, Ersatz für den Sendeplatz ist bereits gefunden.Wobei die Formulierung "gefunden" hier wohl die falsche Wortwahl ist, denn Sat.1 greift einfach auf die zweite Show, die eben da ist, zurück. In Zukunft wird zumindest den 17-Uhr-Sendeplatz dasübernehmen, womit das Format auf drei Folgen am Stück anwächst. Ob das richtig ist, muss man im Hause Sat.1 eigens bewerten, denn die Quote gibt ihnen hier nicht recht. Das «Buchstaben Battle» kam nämlich in den letzten Samstagsausstrahlungen ebenfalls auf nur maximal 0,6 Millionen Zuschauer insgesamt, wovon maximal 0,25 Millionen aus der Zielgruppe waren. Somit belegte man mit Ruth Moschner und ihrem Battle gerade einmal 2,2 und bis zu vier Prozent Anteil an den entsprechenden Märkten. Da ist der Unterschied zu «5 Gold Rings» keinesfalls riesig.