Dieter Bohlen fehlt in den «DSDS»-Liveshows

TV-News

Laut offizieller Angabe fehlt der scheidende Juror „krankheitsbedingt“.

Am kommenden Samstag, 27. März, sollte es zur vorletzten-Sendung mit Dieter Bohlen kommen. Wie vor zwei Wochen bekannt wurde, muss der Pop-Titan die beiden Castingformate «Deutschland sucht den Superstar» und «Das Supertalent» verlassen. RTL plant für die Zukunft ohne ihn. Nun muss der Kölner Sender auch kurzfristig umplanen, denn wie nun bekannt gegeben wurde, meldete sich Bohlen für seine beiden letzten «DSDS»-Auftritte krankheitsbedingt ab.Damit bleiben Maite Kelly und Mike Singer nach dem Abgang von Michael Wendler während der Staffel und dem Ausfall Bohlens als einzige beiden Juroren übrig. „Wir bedauern Dieters krankheitsbedingte Absage sehr und wünschen ihm alles Gute und eine schnelle Genesung. Die neun Final-Teilnehmer müssen jetzt ohne Dieters Begleitung um den Sieg singen. Dafür sind sie bestens vorbereitet. Maite und Mike haben bislang einen sehr guten Job gemacht und werden auch die Live-Shows allein stemmen“, erklärte RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm. Ob doch noch ein dritter Juror an der Show mitwirken wird, wird derzeit geprüft. Über die Krankheit wurde von Seiten RTLs keine Angabe gemacht. Auch wurde Dieter Bohlen selbst erneut nicht zitiert. Schon in der Mitteilung über dessen Abschied kam Dieter Bohlen nicht zu Wort.Durch sein Fehlen war Dieter Bohlens letzte «DSDS»-Show am vergangenen Samstag zu sehen. Der anhaltende Quotenabwärtstrend wurde auch da nicht gestoppt. Es schalteten nur 2,98 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. In der Zielgruppe bedeutete dies für RTL eine Einschaltquote von 14,9 Prozent - der schlechteste Samstagswert in dieser Staffel. Nun schwindet auch die letzte Quotenhoffnung, denn nicht wenige blickten mit Spannung auf die erste Live-Show und die Reaktion Bohlens zu seinem Rauswurf.Am Samstag, 27. März, um 20.15 Uhr findet das von Oliver Geissen moderierte DSDS-Halbfinale live aus dem Gebläsehallenkomplex im Landschaftspark Duisburg statt. Das Finale zeigt RTL eine Woche später, am Samstag, 3. April, ebenfalls um 20.15 Uhr.