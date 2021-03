Disney bestellt «National Treasure»-Serie

US-Fernsehen

Die Serie basiert auf dem Film «Das Vermächtnis der Tempelritter».

Der Disney-Streamingdienst Disney+ hat eine Fernsehserie namensbestellt, die auf dem Film «Das Vermächtnis der Tempelritter» basiert. Der Spielfilm wurde vor knapp 20 Jahren mit Nicolas Cage in der Hauptrolle veröffentlicht. Die Serie, eine Neuinterpretation der Franchise, wird von Originalproduzent Jerry Bruckheimer und den Autoren Marianne und Cormac Wibberley produziert.Unter der Regie von Mira Nair wird die Serie Identität, Gemeinschaft und Patriotismus durch die Augen von Jess Morales erkunden, einer 20-jährigen DREAMer, die sich auf ein Abenteuer begibt, um einen verlorenen Schatz zu bergen und ihre mysteriöse Familiengeschichte aufzudecken. Es gibt noch keine offiziellen Ankündigungen bezüglich der Besetzung der Serie, aber laut Bruckheimer wird die Serie das gleiche Konzept wie die Filme beibehalten, aber mit einer viel jüngeren Besetzung aufwarten.Die Wibberleys fungieren als ausführende Produzenten mit Jerry Bruckheimer Television und mit ABC Signature als Studio. Die Show wird auch hochrangige Autoren zu den Wibberleys bringen, die mit Bruckheimer an anderen Filmen wie «Bad Boys II» und «G-Force» gearbeitet haben. In der Zwischenzeit arbeitet Jon Turteltaub zusammen mit Autor Chris Bremner an einem dritten Film, in dem Nicolas Cage in der Hauptrolle des Benjamin Gates zurückkehren wird.