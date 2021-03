«Germanys Next Topmodel» schlägt sich gegen Fußball wacker

Quotennews

Die Unterhaltungsshow mit Heidi Klum erreichte am Donnerstag wieder sehr gute Werte. Auch «red.» profitierte von der Show.

In den vergangenen zwei Wochen verzeichneterund zweieinhalb Millionen Fernsehzuschauer, bei den Umworbenen standen im Schnitt 1,60 Millionen Zuschauer auf der Uhr. In der Zielgruppe sicherte sich die Produktion 18,8 und 20,5 Prozent. Am Donnerstag, gegen Fußball bei RTL und ProSieben Maxx , verzeichnete die Show erneut gute Werte.2,32 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Ausgabe, in der Model Valentina Sampaio als Ratgeberin und Jurorin mitwirkte. Die Sendung aus Berlin mit einem Entscheidungswalk inklusive Tanzeinlage auf High Heels sorgte für 7,5 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr die Sendung 1,54 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 17,7 Prozent. Die Show litt zwar bei den Marktanteilen unter dem Gegenprogramm, bei den Zuschauern war allerdings keine wirkliche Delle zu sehen.Um 22.35 Uhr verzeichnete Viviane Geppert mitzum Thema „Palmen, Party und Promille“ noch 0,87 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 4,8 Prozent. Der Report über Spring Break in Florida verbuchte 10,1 Prozent bei den Umworbenen. „Influencer Hotspots“ war das Thema bei, das zwischen 23.35 und 00.35 Uhr ausgestrahlt wurde und noch auf 6,6 Prozent in der Zielgruppe kam.