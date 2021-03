Konzert-Festival bei ARTE Concert

TV-News

Ab 19 Uhr am heutigen 27. März gibt es bei ARTE Concert ein Konzert-Festival in Zusammenarbeit mit dem Holzmarkt Berlin. Aus offenkundigen Gründen gibt es zwar kein Publikum vor Ort, jedoch kann das Festival von Zuhause erlebt werden.

Unter dem Hashtag #WirBleibenOffen unterstützt ARTE gemeinsam mit verschiedensten Kultur- und Medienpartnern die Branche rund um Konzertveranstalter, Bands und Künstler. Als Teil dieser Aktion gibt es am 27. März um 19 Uhr bei ARTE Concert ein waschechtes Festival, welches die arg geplagte Kulturszene präsentieren möchte, unter dem Namen. Stattfinden wird das Mini-Festival, wenn auch ohne Publikum vor Ort, auf dem Gelände des Berliner Holzmarkts. Von Orgel-Musik bis Indie-Rockband wird alles geboten sein.Unter anderem gelten Sopranistin Anna Prohaska, Bonaparte, Cameron Carpenter und die Inidie-Band RAZZ als Highlights des musikalischen Festes. Doch auch für Fans von elektronischen Klängen treten Oliver Koletzki, Esther Silex und Artisten und Artistinnen des Birdmilk Collective auf. Wohl in Form einer Art Moderation führen Star-Geiger Daniel Hope und Holzmarkt Co-Gründerin Ania Pilipenko durch den Abend.Wie bereits erwähnt, findet das Festival am 27. März ab 19 Uhr Live statt, wobei Zuschauer via arte.tv/holzmarkt sowie auf YouTube und Facebook das Spektakel miterleben können. Verpasst man die Szenerie im Live-Programm, so ist das Format im Anschluss an die Ausstrahlung drei Monate lang in der Mediathek als Replay verfügbar.