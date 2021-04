Mit «Let's Dance»-Konkurrenz fällt «Luke! Die Schule und ich» in neues Allzeittief

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt stellte die neue Ausgabe einen weiteren Negativrekord dar. Viel besser sah es jedoch auch bei den Jüngeren nicht aus.



Sat.1 profitierte in der Vorwoche davon, dass nur eine Highlight-Folge von «Let's Dance» gezeigt wurde. Ohne die starke Konkurrenz holte sichdie besten Quoten des Jahres. 1,40 Millionen Zuschauer sorgten für einen passablen Marktanteil von 4,7 Prozent. Bei den 0,87 Millionen Umworbenen stand zudem eine starke Sehbeteiligung von 11,4 Prozent auf dem Papier. In dieser Woche traten nun Sänger Sebastian Krumbiegel, Moderatorin Janin Ullmann, Schauspieler Alex Prahl und Comedian Özcan Cosar gegen verschiedene Schüler und Schülerinnen an.Wie zu erwarten ging es nun mit der Tanz-Konkurrenz bei RTL wieder abwärts. Allerdings fiel das Programm auf dem Gesamtmarkt sogar auf den schwächsten Wert überhaupt zurück. Mit 1,13 Millionen Fernsehenden wurde das niedrige Ergebnis von zwei Wochen zuvor noch untertroffen. Das Resultat war eine ernüchternde Quote von 3,6 Prozent. In der Zielgruppe wurde zudem das zweitschwächste Ergebnis seit Beginn der Ausstrahlung verbucht. Die 0,65 Millionen Jüngeren lagen mit 7,9 Prozent Marktanteil noch ganz knapp über dem Senderschnitt. Auch mitwar an diesem Abend nichts mehr zu retten. 0,65 Millionen Zuschauer glichen weiterhin schwachen 3,5 Prozent Marktanteil. Die 0,34 Millionen Werberelevanten sanken auf akzeptable 6,0 Prozent Marktanteil.ProSieben wollte an diesem Abend mit dem Science-Fiction-Filmüberzeugen. Der Erfolg hielt sich jedoch in Grenzen. Die 1,17 Millionen Fernsehenden landeten bei einer soliden Sehbeteiligung von 3,8 Prozent. Bei den 0,55 Millionen Jüngeren wurde ein annehmbarer Marktanteil von 6,7 Prozent verbucht. Auch mit der Horroractionging es nicht aufwärts. Bei den 0,57 Millionen Filmfans waren noch passable 3,6 Prozent Marktanteil möglich. In der Zielgruppe verharrte die Quote weiterhin bei 6,7 Prozent.