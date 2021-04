Quotencheck

Der Münchener Fernsehsender ProSieben strahlte acht neue Folgen aus.

Der in Unterföhring bei München ansässige Privatsender ProSieben versucht weiterhin am Montagabend mit der Animationsserie «Die Simpsons» zu punkten. Doch die neuen Folgen, die auch schon beim der Streamingkonkurrenz Disney+ zu sehen sind, ziehen nicht mehr so viele Menschen an, wie es beispielsweise noch vor zehn Jahren waren.Am Montag, den 8. Februar, um 21.10 Uhr startete die rote Sieben mit „Undercover Burns“ die 31. Staffel. 0,96 Millionen Menschen entschieden sich für die Geschichte, die auf einen Marktanteil von drei Prozent kam. Mit 0,74 Millionen jungen Zuschauern verdiente man sich immerhin 8,6 Prozent – der Bestwert der aktuellen Runde.Sieben Tage später stand „Bartigula“ auf dem Programm, doch nur 0,93 Millionen Menschen entschieden sich für die zweite Folge der 31. «Die Simpsons»-Staffel, der Marktanteil rutschte auf 2,8 Prozent. Mit 0,73 Millionen 14- bis 49-Jährigen erreichte die rote Sieben lediglich 8,2 Prozent. Sieben Tage später holte „Kunst ist, wenn man trotzdem lacht“ 0,91 Millionen Zuschauer und 2,8 Prozent. Mit 0,73 Millionen Zuschauern fuhr man 8,4 Prozent Marktanteil ein.Die Halloween-Folge ließ ProSieben aus, am 1. März 2021, machte man mit „Das verflixte 7. Bier>> weiter. Die Folge erzielte eine Reichweite von 0,88 Millionen Zuschauer, eine Woche später wollten 0,79 Millionen Menschen noch „Podcast News“ sehen. Die gelbe Familie erzielte 2,6 und 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den jungen Leuten fuhr man 7,6 und 6,6 Prozent Marktanteil ein. Die Serie verbuchte 0,70 und 0,60 Millionen Umworbene.Am 15. März erreichte „Drei gescheiterte Träume“ 0,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 2,6 Prozent. Mit 0,70 Millionen für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern fuhr ProSieben acht Prozent Marktanteil ein. Sieben Tage später fuhr man den Tiefpunkt der neuen acht Folgen ein: Lediglich 0,66 Millionen Menschen schalteten ein, der Marktanteil rutschte auf zwei Prozent. Nur noch 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, der Marktanteil lag bei miesen 6,1 Prozent.„Lisa tut es nicht leid“ sahen am 29. März 0,87 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. 0,71 Millionen Umworbene wurden erzielt, es folgten acht Prozent in der Zielgruppe. Die acht neuen Abenteuer der «Simpsons» holten 0,86 Millionen Zuschauer sowie 2,8 Prozent. Die FOX-Serie, die inzwischen zu Disney gehört, erzielte 0,68 Millionen Zuschauer bei den jungen Menschen. Der Marktanteil belief sich auf inzwischen schlechte 7,7 Prozent.