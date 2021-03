Bis zu 6,80 Millionen Fernsehenden wollen die WM-Qualifikation bei RTL sehen

Quotennews

Diesmal war bei der Partie Deutschland gegen Rumänien die Reichweite in der zweiten Halbzeit höher.



RTL strahlte am Sonntagabend das Fußballspiel der WM-Qualifikation aus. Die deutsche Nationalmannschaft traf auf Rumänien. Als Experte war an diesem Abend Uli Hoeneß bei Moderator Florian König zu Gast. Zum Countdown vor dem Spiel fanden sich 3,08 Millionen Fernsehende auf dem Sender ein. Dies entsprach einem guten Marktanteil von 8,9 Prozent. Die 0,90 Millionen Umworbenen lagen noch bei einem akzeptablen Wert von 9,6 Prozent Marktanteil.Mit dem Anpfiff verdoppelte sich die Reichweite beinahe. Nun verfolgten 5,90 Millionen Fußballbegeisterte die Partie, die Deutschland mit 1:0 für sich entschied. Die Sehbeteiligung machte folglich einen Sprung nach oben auf herausragende 16,5 Prozent. Auch die jüngere Zuschauerschaft war nun mit 1,72 Millionen Jüngeren vertreten. Hier ließ sich nun eine hohe Quote von 17,3 Prozent messen. Nach einem kurzen Quotenrückgang in der Halbzeitpause, baute sich das Interesse in der zweiten Halbzeit auf 6,80 Millionen Fernsehende aus. Nun wurden ausgezeichnete 22,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Auch die 1,79 Millionen Werberelevanten erhöhten die Quote auf sehr starke 20,5 Prozent.Eine Zusammenfassung der Highlights lag nach dem Spiel noch bei 2,19 Millionen Zuschauern und einem hohen Marktanteil von 11,9 Prozent. Bei den 0,58 Millionen Jüngeren fiel die Sehbeteiligung auf solide 10,8 Prozent zurück. Am früheren Abend überzeugte hingegen die Tiersendung. Mit 3,13 Millionen Fernsehenden holte sich RTL eine hohe Quote von 10,9 Prozent. Bei den 1,01 Millionen Umworbenen wurde ein guter Marktanteil von 14,3 Prozent ermittelt.