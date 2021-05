94. Oscars finden Ende März statt

Kino-News

Die Academy behält die Pandemie-Qualifikationsregeln.

Die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences geht im kommenden Jahr wieder traditionell – wie alle vier Jahre – den Olympischen Winterspielen aus dem Weg und verlegt die Veranstaltung. Allerdings möchte man den Zuschauern eine Pause zwischen dem Super Bowl und den Winterspielen bieten, die bis zum 20. Februar 2022 ausgetragen werden.Die 94. Oscar-Verleihung wird am 27. März 2022 veranstaltet und somit genau einen Monat später als üblicherweise. Die Gala findet wieder im prestigeträchtigen Dolby Theatre in Hollywood statt und kehrt – wenig überraschend – zu ihrem Standardformat zurück. Damit sich ein Spielfilm für den besten Film und die allgemeinen Kategorien qualifizieren kann, muss er zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember veröffentlicht worden sein.Filme, die für einen Kinostart vorgesehen sind, aber zunächst über kommerzielles Streaming, einen VOD-Dienst oder eine andere Ausstrahlung zur Verfügung gestellt werden, können sich weiter unter gewissen Voraussetzungen qualifizieren. Unter anderem muss der Film dem Academy Screen Room zur Verfügung gestellt werden und muss an sieben Tagen zwischen 18 und 22 Uhr in gewissen Kinos laufen.