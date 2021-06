Kiosk

Die österreichische Zeitschrift von Red Bull ist auch in Deutschland erhältlich.

Die erste Ausgabe des Printmagazins "carpe diem" erschien am 6. Juni 2019 im Verlag Red Bull Media House. Sie wird von Geschäftsführer Andreas Kornhofer in Österreich herausgegeben. Der Firmensitz ist in Wals bei Salzburg. Die Red Bull Media House GmbH ist ein international agierendes Medienunternehmen.In der Redaktion arbeiten renommierte Autoren und Journalisten zusammen. Ihnen stehen erfahrene Experten beratend zur Seite. Das Magazin hat einen Umfang von 146 Seiten und erscheint in einer Gesamtauflage von 200.000 Exemplaren sechsmal pro Jahr. Die Aufforderung "Carpe diem" des römischen Dichters Horaz bedeutet in wörtlicher Übersetzung "Pflücke den Tag". Wir sollen also den gegenwärtigen Moment genießen und unsere Hoffnung nicht zu sehr in die Zukunft verlagern oder mit Bedauern in die Vergangenheit zurückblicken.Carpe diem behandelt die kleinen, positiven Dinge des Alltags. Die Artikel können dabei unterstützen, sich in vielen Bereichen bewusster zu werden. Dazu gehören so essentielle Dinge wie bewusstes Atmen, gesunde Ernährung und Erholung, Bewegung und Entspannung, achtsamer Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und denen anderer Menschen. Immer geht es um einen offenen Blick auf das Wesentliche, bei dem auch der Humor nicht zu kurz kommt. Carpe diem verschafft allen, die sich die Zeit zum Lesen nehmen, eine kleine Auszeit im Alltag.Holen Sie sich tägliche Anregungen auf wissenschaftlicher Basis, die Ihr persönliches Wohlbefinden steigern oder Ihren Blick weiten können und bleiben Sie mit der praxisnahen Berichterstattung umfassend informiert über die vielen Möglichkeiten für ein bewusstes Leben.Lernen Sie, besser auf Ihre Bedürfnisse zu achten und steigern Sie infolgedessen Ihr Selbstbewusstsein. Schöpfen Sie täglich neue Kraft. Profitieren Sie von der praxisorientierten Berichterstattung eines engagierten Reporter-Teams. Genießen Sie beim Schmökern die kleinen Glücksmomente, die das Leben bereichern können. Integrieren Sie die zahlreichen nützlichen Gesundheits-Tipps und leckeren Rezept-Ideen in Ihren Alltag. Lassen Sie sich inspirieren von den informativen Tipps zu Yoga, Meditation o.ä. Sie werden den neuen Lebensstil sicher schnell wertschätzen.Carpe diem ist im Zeitschriftenhandel erhältlich und kann ebenso bequem online gelesen werden. Sie können Ihre abonnierten Print-Ausgaben direkt nach Hause geschickt bekommen oder im PDF-Format auf Laptop oder Smartphone jederzeit downloaden und überall lesen. Das Magazin ist im Abonnement für Deutschland oder auch international erhältlich. Für Ihr Abo erhalten Sie zusätzlich ein Geschenk. Ein Abonnement eignet sich auch bestens als Geschenk für alle, denen Sie gern eine Freude machen möchten.