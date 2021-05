Dr. Katarzyna Mol-Wolf wird Aufsichtsratsmitglied bei NDR Media und Studio Hamburg

Köpfe

Dr. Katarzyna Mol-Wolf folgt auf Christine Strobl, die ihr Mandat im Zuge des Wechsel in die ARD-Programmdirektion niederlegte.

Da Christine Strobl mit dem Wechsel in ARD Programmdirektion ihr Aufsichtsratsmandat bei NDR Media und Studio Hamburg niederlegte, war ein Platz in den Aufsichtsräten der beiden NDR-Tochterunternehmen frei geworden. Dieser wird ab Juni mit der geschäftsführenden Gesellschafterin der Medien-Manufaktur Inspiring Network Dr. Katarzyna Mol-Wolf besetzt, die damit auf Strobl folgt.Mol-Wolf ist studierte Rechtswissenschaftlerin und promovierte nach ihrem Studium in München an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. 2009 gründete sie ihr eigenes Medienunternehmen Inspiring Network und war Chefredakteurin und Herausgeberin der Zeitschrift ‚Emotion‘. Zuvor war arbeitete sie in verschiedenen Funktionen beim Gruner+Jahr-Verlag. Neben ihrem neuen Aufsichtsratsposten sitzt sie außerdem im Aufsichtsrat der FAZ. 2018 wurde sie vom Fachmagazin ‚Horizont‘ zur „Medienfrau des Jahres“ gewählt. Mol-Wolf setzt sich seit Jahren für die Stärkung von Frauenrechten und Frauen in Führungspositionen ein.Joachim Knuth, NDR-Intendant und Aufsichtsratsvorsitzender von NDR Media und Studio Hamburg, sagt über das neue Aufsichtsratsmitglied: „Katarzyna Mol-Wolf hat mit der Gründung eines eigenen Verlags und der erfolgreichen Ausweitung ihrer Geschäftsfelder unternehmerischen Mut bewiesen. NDR Media und Studio Hamburg haben mit ihr eine kompetente und bestens vernetzte Medienexpertin, Verlegerin und Unternehmerin gewonnen.“