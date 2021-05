«Kong: Skull Island» lässt zwei Free-TV-Premieren deutlich hinter sich zurück

Quotennews

Für ProSieben lief die Ausstrahlung des Abenteuerfilms erfolgreich. Dagegen kamen die beiden Komödien bei Sat.1 und RTL nicht an.



Die Erfolgssträhne von ProSieben zur Sonntagabendprimetime war auch in dieser Woche nicht zu bremsen. Der Abenteuerfilm «Kong: Skull Island» ► lockte 2,18 Millionen Fernsehende an, die dem Sender einen hervorragenden Marktanteil von 7,7 Prozent bescherten. Die 0,95 Millionen Jüngeren landeten bei einer starken Quote von 13,0 Prozent. Auch der Horrorfilm «Operation: Overlord» ► hielt anschließend noch 1,00 Million Zuschauer vor dem Bildschirm und steigerte den Marktanteil somit auf noch bessere 8,1 Prozent. Der Abend endete bei den 0,38 Millionen Umworbene mit hohen 11,6 Prozent.Sat.1 sendete die Free-TV-Premiere der Komödieund landete mit 1,23 Millionen Filmfans bei einem akzeptablen Marktanteil von 4,5 Prozent. Bei den 0,65 Millionen Werberelevanten wurde zumindest ein guter Wert von 9,3 Prozent gemessen. Mit der Komödiefielen die verbliebenen 0,42 Millionen Fernsehenden auf maue 3,8 Prozent Marktanteil zurück. Bei den 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährigen lag die Sehbeteiligung von 8,6 Prozent weiterhin über dem Senderschnitt.Auch RTL strahlte eine Free-TV-Premiere aus, nämlich die Komödie. Mit 1,19 Millionen Neugierigen kam der Sender jedoch nicht über ernüchternde 4,1 Prozent Marktanteil hinaus. Bei den 0,71 Millionen Jüngeren landetet die Übertragung bei einem annehmbaren Marktanteil von 9,5 Prozent. Mit dem Horrorfilmsank die Zuschauerzahl auf 0,85 Millionen und es blieben noch schwache 4,4 Prozent übrig. Die Quote fiel bei den 0,71 Millionen Umworbenen auf mäßige 8,1 Prozent zurück.