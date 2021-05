«5 gegen Jauch» wieder etwas besser

Quotennews

Nachdem man in der zweiten Folge «5 gegen Jauch» in diesem Jahr etwas an Boden auf die Ergebnisse des Auftakts verloren hatte, so landet Ausgabe drei wieder in der Erfolgsspur.

Im Vergleich zu den 2,26 Millionen Zuschauern vom 15. Mai steigerte sich in der gestrigen Samstags-Primetimewieder auf 2,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Damit landet man bei RTL noch nicht bei den 2,49 Millionen Zuschauern aus der Auftaktshow vom 8. Mai, jedoch lag gestern der Marktanteil beim bisherigen Bestwert von 9,9 Prozent (Auftakt: 9,6 Prozent, 15. Mai: 8,4 Prozent). Mit etwas weniger Zuschauern als in Ausgabe eins hat man es also gestern geschafft, einen etwas höheren Marktanteil in der Zielgruppe zu verbuchen. Zudem ist, nur auf den gestrigen Tag geblickt, das «5 gegen Jauch»-Ergebnis über den gesamte Sendetag das Beste was RTL zu bieten hatte.Das sich bessernde Wetter zog am gestrigen Samstag wohl deutlich mehr Menschen von den Fernsehern weg, denn auch bei RTL lag die Quote noch vor ungefähr 18:30 Uhr stetig um die 5 Prozent. In der Zielgruppe schaffte man es bei ebenfalls ungefähr 18:30 Uhr nicht über 0,2 Millionen Zuschauer, dies reichte jedoch teilweise für Marktanteil von bis zu 9,2 Prozent. Im direkten Vorlauf zur Primetime lief das Format, welches eines der besseren Ergebnisse lieferte. Ab 19:00 Uhr reichte es mit 1,2 Millionen Zuschauern für 6,1 Prozent Marktanteil und in der Zielgruppe erzielte man mit 0,28 Millionen Zuschauern immerhin 7,2 Prozent Anteil am Markt. An sich gut, jedoch schaffte es das News-Formatdirekt vor «LIFE» ► bereits knapp über 2 Millionen Zuschauer zu binden. Hier lag der Marktanteil bei 12,6 Prozent und auch in der Zielgruppe war man dort bereits mit 0,44 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,9 Prozent deutlich besser.Ab 24 Uhr lief dann nach der Jauch-Show endlich wieder ein Folge. Der RTL-nach-Primetime-Dauerbrenner konnte von 2,36 Millionen Zuschauern noch 1,08 Millionen halten und so für 10,7 Prozent Marktanteil sorgen. Die Zielgruppe steigerte sich ebenfalls prozentual auf 13,7 Prozent, wobei hier 0,41 Millionen Zuschauer verweilten. Spät in der Nacht ab 1:00 Uhr konnten dann noch 0,5 Millionen Zuschauer ab drei Jahren fürgehalten werden. Mit den noch verbleibenden 0,2 Millionen Zielgruppen-Zuschauern reichte es in der Zielgruppe für 10,3 Prozent Marktanteil, insgesamt landete man einem Marktanteil von 8,4 Prozent.