Sowohl «Let's Dance Kids» als auch «Das große Backen  Die Profs» verlieren weiterhin Zuschauer

Quotennews

Trotz des Rückgangs der Reichweite hielten sich die Quoten weiterhin auf einem zufriedenstellenden Niveau.



In der ersten Woche hattenach der Ausstrahlung bei TVNOW auch bei RTL im linearen Fernsehen noch für zufriedenstellende Quoten von 8,7 sowie 11,0 Prozent gesorgt. Doch bereits in der zweiten Woche musste der Sender deutliche Verluste hinnehmen. Somit landete das Format mit den jungen Tänzern bei den 1,81 Millionen Fernsehenden bei passablen 7,5 Prozent Marktanteil. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren wurden nicht mehr als akzeptable 9,0 Prozent gemessen.Die Reichweite sank auch in dieser Woche weiter auf 1,71 Millionen Menschen, allerdings bremste der Quotenrückgang. Somit verharrte das Format beinahe bei einem soliden Wert von 7,7 Prozent. Mit 0,47 Millionen Umworbenen wuchs der Marktanteil in der Zielgruppe leicht auf annehmbare 9,4 Prozent. Das erfolgreichste Programm des Tages war auf dem Sender zuvormit 3,02 Millionen Fernsehenden gewesen. Hier war eine herausragende Sehbeteiligung von 17,0 Prozent möglich. Starke 19,8 Prozent Marktanteil wurden bei den 0,78 Millionen Werberelevanten eingefahren.In der Vorwoche hatteeine einwöchige Pause eingelegt, am gestrigen Nachmitttag ging es jedoch mit der dritten Folge der Staffel weiter. Zuletzt hatten 1,29 Millionen Fernsehende für solide 5,6 Prozent Marktanteil gesorgt. Die 0,45 Millionen Umworbenen lagen mit einer Quote von 7,8 Prozent genau im Senderschnitt. Das Interesse fiel mit der gestrigen Ausgabe auf 0,97 Millionen Fernsehende zurück und war somit geringer als je zuvor. Dennoch verharrte der Marktanteil weiterhin bei 5,6 Prozent. Auch die 0,34 Millionen Jüngeren steigerten sich trotz des Rückgangs auf gute 8,6 Prozent.