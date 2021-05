«Mordlausch»: TLC macht True-Crime-Podcast

Vermischtes

Zusammen mit Julep Media bringt TLC den ersten Podcast aus dem Hause Discovery auf den Markt.

TLC startet in Zusammenarbeit mit Julep Media den ersten Podcast aus dem Hause Discovery. Inwerden zwölf Kriminalfälle präsentiert, die weltweit für Furore gesorgt haben. Hilfe holte man sich bei Discovery und TLC bei Julep, dem einzigen Anbieter in Deutschland, das Produktion, Distribution, Vermarktung sowie beim Hosting aus einer Hand anbietet.Ab dem 10. Juni präsentieren das Autorenduo Golnar Panahi und Sascha Schnabel spektakuläre Kriminalfälle, mit denen sie sich schon seit Jahren im Rahmen ihrer Recherche für zahlreiche True-Crime-Dokus auf TLC beschäftigt hatten. Ob mordende Sportprofis, skrupellose Liebhaber oder eiskalte Serienkiller – das Feld ist breit gesteckt. In den Episoden gibt es exklusive O-Töne von Ermittlern, Zeugen, Experten und sogar Tätern zu hören. Panahi und Schnabel gehen Fragen, woe beispielsweise welche Geschichten Täter und Opfer miteinander verbinden oder wie der Fall jeweils aufgeklärt wurde, auf den Grund. Auch soll ergründet werden, was Menschen dazu bringt, anderen das Leben zu nehmen.«Mordlausch – Der True-Crime-Podcast» erscheint am 10. Juni zum ersten Mal auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Neue Folgen gibt es dann immer donnerstags.