«Grill den Henssler» legt zum Staffelfinale wieder deutlich zu

Quotennews

In den vergangenen Wochen waren die Quoten gesunken, doch mit der gestrigen Ausgabe stand VOX wieder gut da. Kabel Eins überholte zur gleichen Zeit das Filmprogramm von RTLZWEI deutlich.



Zum Staffelfinale wagten sich am gestrigen Abend beierstmals Jürgen von der Lippe, Olaf Schubert und Mandy Capristo an den Herd. Zwei Coaches auf einmal waren ebenfalls eine Premiere. Die Zwillingsschwestern Nathalie und Jennifer Dienstbach unterstützen die drei Promis. In der Vorwoche war der Marktanteil mit 1,39 Millionen Zuschauern auf gute 4,9 Prozent zurückgefallen. Auch bei den 0,53 Millionen Jüngeren musste sich VOX zuletzt mit soliden 6,6 Prozent zufriedengeben. Die Finalshow machte nun einen deutlichen Sprung nach oben und landete mit 1,61 Millionen Fernsehenden bei hohen 6,2 Prozent, was zugleich die beste Quote der Staffel darstellte. Die 0,56 Millionen Umworbenen machten zwei Prozentpunkte gut und beendeten die Staffel mit sehr guten 8,6 Prozent Marktanteil.RTLZWEI hatte den Filmim Programm. Dieser überzeugte jedoch nicht mehr als 0,48 Millionen Zuschauer, weswegen sich der Sender mit mauen 1,8 Prozent Marktanteil abfinden musste. In der Zielgruppe schafften es die 0,29 Millionen Werberelevanten zumindest auf eine solide Quote von 4,5 Prozent. Im Anschluss stand der Mysteryfilmmit 0,34 Millionen Interessenten und hohen 3,4 Prozent deutlich besser da. Bei den 0,16 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging der Abend mit einem guten Marktanteil von 5,5 Prozent zu Ende.Das Filmprogramm bei Kabel Eins kam am Sonntagabend dennoch deutlich besser weg. 1,40 Millionen Fernsehende entschieden sich für die Komödieund bescherten dem Sender somit hohe 4,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,49 Millionen Jüngeren schaffte man es auf eine starke Sehbeteiligung von 7,0 Prozent.lag im Anschluss noch bei sehr guten Werten von 4,4 sowie 6,6 Prozent. Folglich schalteten 0,76 Millionen Zuschauer beziehungsweise 0,32 Millionen Jüngere ein.