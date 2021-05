Trotz «Tatort»-Wiederholung überholt das Erste die Komödie im ZDF

Quotennews

Die Krimifolge aus dem Jahr 2018 setzte sich dennoch deutlich an die Spitze. Das Zweite versuchte mit «Wir bleiben Freunde» dagegenzuhalten.



Am Pfingstmontag wird zur Primetime ein neuer «Tatort» aus Bremen gezeigt. Aus diesem Grund entfiel die Ausstrahlung einer neuen Krimifolge am Sonntagabend. Stattdessen hatte das Erste am gestrigen Abend den, eine Wiederholung aus dem Jahr 2018 im Programm. Der Fall aus Dresden holte vor drei Jahren sehr starke 25,4 Prozent Marktanteil bei 7,62 Millionen Fernsehenden. Auch bei den 2,16 Millionen Jüngeren kam ein ausgezeichneter Wert von 22,6 Prozent zustande.Die Wiederholung überzeugte noch immer 6,03 Millionen Zuschauer und belegte weiterhin 20,3 Prozent des Marktes. Bei den 1,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen freute sich der Sender über eine herausragende Sehbeteiligung von 17,4 Prozent. Ab 22.05 Uhr lief der neue Krimi. Der zweite Teil wird am heutigen Abend zu sehen sein. Der Auftakt fuhr vor 3,23 Millionen Fernsehenden einen hohen Marktanteil von 14,3 Prozent ein. Die 0,39 Millionen jüngeren Krimifans landeten mit soliden 6,5 Prozent nur knapp unter dem Senderschnitt.Ohne die Konkurrenz durch eine neue «Tatort»-Folge standen die Chancen für das ZDF besser. Die Komödielag aber dennoch ein deutliches Stück hinter der Wiederholung des Krimis. 4,55 Millionen Zuschauer interessierten sich für den Film im Zweiten und erzielten folglich eine gute Quote von 15,3 Prozent. Die 0,36 Millionen Jüngeren kamen hingegen nicht über passable 5,1 Prozent Marktanteil hinaus. Die Krimiserielag ab 22.00 Uhr mit einem Publikum von 4,55 Millionen Menschen bei akzeptablen 9,4 Prozent. In der jüngeren Gruppe blieben nur maue 3,8 Prozent Marktanteil übrig.