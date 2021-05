RTL-Film «Inferno» fällt hinter ProSieben und Sat.1 zurück

Quotennews

Der Actionfilm «Rampage: Big Meets Bigger» hatte auf dem Gesamtmarkt die Nase vorne, während «Die Unglaublichen 2» in der Zielgruppe überzeugten.



Auch an diesem Abend zeichnete sich wieder ein Dreikampf der Filmprogramme von RTL Sat.1 und ProSieben ab. Ein weiteres Mal hatte RTL hierbei das Nachsehen. Der Mysterythriller «Inferno» ► bewegte 1,67 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Das Ergebnis war ein mauer Marktanteil von 5,8 Prozent. Und auch bei den 0,56 Millionen Jüngeren kam der Film nicht über eine enttäuschende Quote von 8,1 Prozent hinaus. Der Actionfilm «John Wick: Kapitel 2» ► stand im Anschluss deutlich besser da und überholte mit 1,37 Millionen Zuschauern deutlich die anderen Filme, die nach 22 Uhr gesendet wurden. Solide 8,2 sowie 11,5 Prozent sicherte sich RTL mit der Ausstrahlung.Auf dem Gesamtmarkt führte ProSieben mit dem Actionfilmdie Statistik ein. 1,85 Millionen Filmfans entschieden sich für das Programm und ergatterten eine starke Sehbeteiligung von 6,4 Prozent. Bei den 0,74 Millionen Werberelevanten wurden gute 10,5 Prozent Marktanteil gemessen. Der Superheldenfilmschloss sich mit 0,69 Millionen Neugierigen und passablen 3,8 Prozent Marktanteil an. Die 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährigen fielen auf mäßige 6,8 Prozent Marktanteil zurück.Sat.1 stand mit der Free-TV-Premiere «Die Unglaublichen 2» ► ebenfalls gut da. Bei den 1,79 Millionen Fernsehzuschauer kam eine gute Quote von 6,2 Prozent zustande. In der Zielgruppe überholte der Sender die anderen Filme deutlich und setzte sich mit 0,88 Millionen Jüngeren an die Spitze. Dies resultierte in einem sehr starken Marktanteil von 12,5 Prozent. Für die Actionkomödieblieben 0,85 Millionen Fernsehende und ein passabler Marktanteil von 5,1 Prozent übrig. Die 0,42 Millionen Umworbenen hielten sich bei hohen 9,0 Prozent.