VOD-Charts

In dieser Woche überragt die Krankenhaus-Serie aus Seattle. Das übrige Feld liegt allerdings auf einem niedrigen Niveau.

Vergangene Woche mussten die Ärzte aus dem Seattle Grace Hospital den Spitzenplatz an die Anwaltsserie «Suits» abgeben, die mit einer Bruttoreichweite von 6,21 Millionen die 19. Kalenderwoche dominierte. Diese Woche ändert sich das Bild, denn «Grey’s Anatomy» zwingt die Konkurrenz in die Knie. Aber der Reihe nach: Platz zehn geht anvon und mit Kaley Cuoco, die ihren Vertrag mit Warner Bros. eben erst verlängerte. Eine zweite Staffel der Dramedy-Serie, die in der 20. Kalenderwoche auf 1,42 Millionen Abrufe kommt, ist ebenfalls schon bestellt.Platz neun sichert sich die am 7. Mai gestartete Superhelden-Serie. Die Netflix-Serie zählt zwischen dem 14. und 20. Mai 1,86 Millionen Klicks. Auch Rang acht geht an den kalifornischen Streamingdienst, diesmal ist es allerdings keine Serie, sondern ein Film.unterhielt 1,90 Millionen Zuschauer. Auf Thriller folgt Comedy, denn auf dem siebten Platz landetmit 2,33 Millionen Abrufen.Auf Thriller folgt Comedy folgt Thriller, denn Netflix veröffentlichte nicht mal zwei Monate nach dem Start vonam vergangenen Mittwoch direkt die zweite Staffel der mexikanischen Serie. Der Lohn: Platz sechs mit 2,34 Millionen Aufrufen. Wiederum nur 10.000 Klicks mehr generierte, das mit 2,35 Millionen Zuschauern in den Top5 landet. Einen Platz davor reiht sichein. Die Krankenhaus-Comedy holte eine Bruttoreichweite von 2,36 Millionen.Für die Top3 lohnt sich ein Blick auf die vergangene Woche, denn die Titel bleiben dieselben. Jedoch haben sich die Abrufzahlen stark verändert.verliert fast eine Million Zuschauer und registrierte „nur“ 2,83 Millionen. Der größte Verlierer der Woche ist allerdings, die Serie mit Meghan Markle führte das Feld in der Vorwoche wie erwähnt an. Knapp vier Millionen Klicks weniger bescheren der Anwaltsserie eine Reichweite von 2,84 Millionen. Strahlender Sieger wird damit. Die Drama-Serie aus dem Hause ABC distanziert die Konkurrenz um mehr als drei Millionen Abrufe und verzeichnet in der dieser Woche 7,08 Millionen Zuschauer.