Blockbuster-Battle

Ob Timothy Olyphant, Leonardo DiCaprio oder Jason Momoa - jeder sorgt für Action mit jeweils ganz eigenem Charakter. Wer kann sich am Ende durchsetzen?

(ProSieben, 20:15 Uhr)Jason Momoa im sechsten Teil des "DC Extended Universe": Arthurs Mutter ist die Prinzessin des Unterwasserreichs Atlantis. Unter der Anleitung von Nuidis Vulko - einem Vertrauten seiner Mutter - wächst der junge Halbmensch zu einem erfahrenen Krieger heran. Als sein machthungriger Halbbruder Orm der Oberwelt den Krieg erklärt, bittet dessen Verlobte Mera Arthur um Hilfe. Wird es ihnen gelingen, Orm und seinen Handlanger David aufzuhalten? Ein actiongeladenes Abenteuer beginnt. Quotenmeter urteilte über den Film: „Nach dem Totalaussetzer «Justice League» ist «Aquaman» dennoch eine kleine Verbesserung, was hauptsächlich an Jason Momoa liegt, der nach seiner launigen Darbietung hoffentlich mit Rollenangeboten überhäuft wird.Quotenmeter.de: 6Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDB User Rating: 7(Sky Action, 20:15 Uhr)Leonardo DiCaprio dringt als Industriespion in die Träume fremder Menschen ein. Genial vertrackte und vierfach oscarprämierte Sci-Fi-Action von «The Dark Knight»-Regisseur Christopher Nolan. Meisterdieb Cobb schleicht sich in die Träume fremder Menschen und stiehlt ihnen dort ihre Geheimnisse. Nun soll er für einen Industriellen dessen Rivalen die Idee einpflanzen, die Firma seines Vaters aufzugeben. Doch in der Welt der Träume lauern viele Gefahren. Nicht zuletzt Cobbs Schuldgefühle gegenüber seiner verstorbenen Frau. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums verfasste Quotenmeter vor knapp einem Jahr diese Retrospektiv-Kritik. Quotenmeter.de: 9Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 9(TNT Serie, 20:15 Uhr)Auftragsmörder Agent 47 arbeitet zuverlässig und präzise. Als er eines Tages den russischen Präsidenten bei einem öffentlichen Auftritt töten soll, kommt es allerdings zu unerwarteten Komplikationen. Kurz darauf wird Agent 47 nicht nur von Interpol und dem russischen Geheimdienst gejagt, sondern auch von seinen eigenen Auftraggebern, und versucht, sich in Sicherheit zu bringen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 4IMDB User Rating: 6