Vom Himmel weit entfernt: «Fritzie» stürzt ab

Quotennews

In dieser Woche performte die Fernsehserie nur auf dem Level der Vorabend-Wiederholungen.

In der vergangenen Woche mussten die Fernsehzuschauer aufverzichten. Aufgrund der Übertragung der DFB-Pokalfinales im Ersten wiederholte das ZDF «Das Traumschiff» und sicherte sich 4,47 Millionen Fernsehzuschauer und sorgte für einen Marktanteil von 13,6 Prozent.Die Episode „Probeliegen“ von «Fritzie» beschäftigte sich mit der Liebelei zu Milos und es kam zum ersten Spaß im Bett. 3,08 Millionen Zuschauer verfolgten die Geschichte von Katja Grübel, die für einen Marktanteil von 10,2 Prozent sorgte. Tanja Wedhorn lockte 0,27 Millionen 14- bis 49-Jährige an, der Marktanteil belief sich auf schwache 3,6 Prozent. Die zweite Folge erreichte 3,45 Millionen Zuschauer und holte 11,4 Prozent, bei den jungen Leuten verbuchte man mit 0,32 Millionen 4,1 Prozent Marktanteil.Die Krimi-Wiederholungen am Vorabend liefen gut. Um 18.05 Uhr verfolgten 3,36 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde mit 19,0 Prozent beziffert. Um 19.25 Uhr fuhr3,10 Millionen Zuseher ein, der Marktanteil lag bei 11,9 Prozent. Bei den jungen Menschen kamen die Serien auf maue 5,1 sowie 3,7 Prozent.